Розширення хабаровського протесту призводить Кремль в жах — Le Figaro

«Росія без Путіна. Міша, йди». Прибуття минулого тижня в Хабаровськ нового виконуючого обов’язки губернатора не заспокоїло протестувальників, які знову влаштували масові мітинги в суботу 25 липня. В далекосхідному місті з населенням близько 600 тис. осіб, розташованому на кордоні з Китаєм, майже три тижні не припинялися акції протесту після арешту 9 липня колишнього губернатора Сергія Фургала, обвинуваченого в організації вбивств.

Про це пише Le Figaro.

Те, що Михайла Дегтярьова в Хабаровську сприйняли негативно, не дивує Миколи Петрова, фахівця з внутрішньої політики у Вищій школі економіки в Москві.

«Кремль переоцінив вплив ЛДПР. В реальності люди не хочуть абсолютно невідомого державного службовця, навіть якщо він з тієї ж партії, що і Сергій Фургал. Вони хочуть місцевого хлопця, хлопця з Далекого Сходу». Політолог називає це призначення «помилковим судженням», очікуючи продовження протестів».

На думку Миколи Петрова, випадок з Фургалом — це явно «політичний акт».

«Мова йде про те, щоб покарати Сергія Фургала, а також відправити послання іншим політичним лідерам регіонів, щоб сказати їм: ви повинні не тільки не йти проти волі Кремля, але і не порушувати правила гри».

В ході голосування на референдумі 1 липня по конституційній реформі Хабаровський край відзначився, зайнявши друге місце в країні за рівнем стриманості, а показник «так» (62%) виявився значно нижче середнього по країні (78%).

«Губернатор відмовився від масових фальсифікацій, на відміну від інших регіонів», — підкреслює Микола Петров.

Першою вимогою протестуючих в Хабаровську було негайне повернення їх губернатора, з тим, щоб його вислухали і зрадили суду місцеві влади. День за днем критичні зауваження викристалізовувалися і тепер звернулися в сторону надцентралізованої федеральної влади, яка вирішує все і не дбає про регіонах.

У той час як російські державні телеканали ретельно уникають згадки про народний протест, незалежна преса широко висвітлює ці події.

«Проблема влади не тільки в тому, що протести в краї не вщухають, але і у величезному уваги до подій з боку інших регіонів, — аналізує щоденне видання «Нова газета». — Мітинги солідарності з хабаровчанами перекидаються у другій далекосхідний мегаполіс — Владивосток».

У соціальних мережах розміщені в інтернеті відео з мітингів стають вірусними і збирають сотні тисяч переглядів. Напередодні місцевих виборів в країні у вересні кілька спостерігачів не виключають того, що протести в Хабаровську можуть заразити інші регіони.

За даними НПО «ОВС-Інфо», в суботу 25 липня по всій країні затримали близько 60 осіб на акціях солідарності з протестуючими в Хабаровську.