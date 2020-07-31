Депутат від «Слуги народу» Андрій Стрихарский звинуватив Ігоря Шайхета у наклепі

У четвер, 30 липня, у багатьох ЗМІ і Телеграм-каналах опублікували відео, датоване 26 липня, про те, як народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стрихарский влаштував бійку в ресторані. Як йдеться в описі до відео, нардеп спочатку напав на жінку, а потім його охорона побила чоловіка.

Виданню «Країна.юа» вдалося отримати коментар у самого нардепа.

«Це моя законна дружина. Я її застав з цим чуваком, який, мабуть, давно з нею має відношення. Поспілкувався з ним і з нею. Я взяв її за руку відвести за сусідній столик поговорити, щоб вона пояснила. Він схопився і зав’язалася у нього бійка з іншим, лівим, чуваком. Я їх навіть розбороняв. Я не знаю, чого він хотів. Ну, вони коханці, дружину мою хотів. А потім почали вкидати таке гівно. Я знаю, що це все неправда. Які наркотики, про що ви говорите? Я все життя займаюся спортом. Instagram подивіться. Чисто заказуха. Ви ж розумієте, що почуття ще є, але після цієї ситуації, точно нічого немає», — сказав «Країні» Стрихарский.

Як пише «Обозреватель», коханцем дружини народного депутата від «Слуги народу» Андрія Стрихарского є брат керівника ГУ НП Миколаївській області Сергія Шайхета – Ігор Шайхет.

«Брат Сергія Шайхета, глави УВС Миколаївської області, Ігор Шайхет замутив роман з дружиною Андрія Стрихарского, депутата від «Слуги народу». Здавалося б, звичайна історія. Любовний трикутник. Але якимось чином у цій Санта Барбарі взяло участь усе керівництво нашої країни. Взяв ситуацію під особистий контроль» від імені Антона Геращенка. На даний момент усі сторони задоволені. Дружина знайшла собі нового чоловіка», – сказано в повідомленні.

Деякі ЗМІ вважають, що Шайхет навмисно злив відео і обізвав депутата наркоманом, щоб нашкодити нардепу Стрихарскому, «Слугам народу» і рейтингу Президента Володимира Зеленського. Судячи з скріншотам листування, Шайхет втягнув у скандал також першого помічника президента Сергія Шефіра. Враховуючи близькість місцевих виборів, експерти не виключають і спеціальної провокації, ключовим учасником якої став Шайхет. Мета — створити черговий скандал і підірвати рейтинг політичної партії Президента в інтересах інших політсил в Україні та регіоні.