Друга хвиля коронавіруса може накрити Європу вже найближчим часом — Deutsche Welle

Пандемія COVID-19 стала несподіваним випробуванням для всіх. У ряді країн вдається контролювати ситуацію. Але все частіше йде мова про можливу другу хвилю.

Вірусологи вже кілька місяців тому передбачали другу хвилю пандемії коронавіруса. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) навіть припускають, що вірус SARS-CoV-2 може стати ендемічним і ніколи не зникнути. Тому, чим безпечніше люди будуть ставитися до обмежувальних заходів, введеним у зв’язку з поширенням SARS-CoV-2, тим меншою буде ймовірність того, що другу хвилю вдасться запобігти, підкреслюють фахівці.

Про це йдеться в статті Deutsche Welle.

Цілком можливо, що нова хвиля коронавіруса охопить Європу вже в самий найближчий час. Оскільки в останні тижні і місяці багато країн пом’якшили карантинні заходи. Першими це зробили Німеччина, Іспанія і Греція. Всюди знову запрацювали магазини і ресторани. А люди перестали приділяти належну увагу дотриманню правил гігієни.

Ще одна причина зростання числа заражень криється в тому, що все більше людей у всьому світі знову почали подорожувати. Відпочиваючі зазвичай проводять час у місцях масового скупчення людей, не сприймають її всерйоз і відвідують вечірки, що збільшує ризик зараження.

Що можна називати «другою хвилею»?

У Німеччині наприкінці липня спостерігається стрибок захворюваності COVID-19. Коефіцієнт зараження (або індекс репродукції), який позначається як R, тут знову перевищив одиницю: це означає, що один носій вірусу в середньому заражає більше одного здорової людини. Фахівці припускають, що можливою причиною зростання R є відпочивальники, які повернулися з-за кордону.

Між тим єдиної думки про те, що саме слід називати другою хвилею, в світі немає. Як пояснюють у ВООЗ, це визначення застосовне до всіх нових спалахів захворювання, що виникають після початкового спаду числа заражень. Те ж саме стосується третьої і наступних хвиль.

Коронавірус — друга «іспанка»?

Вчені часто порівнюють коронавірус з так званим «іспанським грипом» або «іспанкою», що лютувала в 1918-1920 роках. За різними оцінками, жертвами епідемії тоді стали від 20 до 50 млн осіб. Відомо, що у неї було три фази, з яких найбільш смертоносною виявилася друга. У проміжок між хвилями вірус мутував. Те ж саме може статися і з коронавірусом SARS-CoV-2.

Мутувати, тобто змінюватися, в принципі здатний будь-вірус. При сприятливому сценарії він може в результаті мутації стати слабкіше — тобто, менш небезпечним для людей. Однак для цього значна частина населення повинна виробити імунітет до нього.

Втім, може це статися у випадку з COVID-19, поки незрозуміло. На початку пандемії деякі країни, зокрема, Великобританія і Швеція — робили ставку на швидке формування колективного імунітету до COVID-19 завдяки великому числу перехворіли. Їх влада сподівалася, що таким чином вірус перестане бути небезпечним в довгостроковій перспективі. За різними оцінками, для вироблення колективного імунітету стійкими до вірусу повинні стати від 70 до 90 відсотків населення.

Формується імунітет до коронавирусу?

Для того, щоб виявити наявність інфекції в минулому, медики використовують так званий серологічний тест (ELISA). Він показує наявність у крові антитіл, які виробила імунна система у боротьбі з вірусом. Однак наскільки такі тести точні і справді у всіх перехворілих COVID-19 формується імунітет?

Відповіді на ці питання спробували знайти вчені Любекського університету. Більшість людей, які взяли участь у їх дослідженні, перехворіли коронавірусом в легкої або середньої форми тяжкості. Проте вчені так і не змогли виявити антитіла в крові приблизно чверті пацієнтів, незважаючи на поставлений раніше діагноз і яскраво виражені симптоми COVID-19.

У свою чергу медичний журнал The Lancet опублікував дослідження, в якому взяли участь більше 60 000 жителів Іспанії. Коронавірус, проте виявили тільки у п’яти відсотків з них. Отримані показники набагато нижче того рівня, який передбачає можливий колективний імунітет. Крім того, антитіла можуть зникнути через кілька тижнів після появи.

Коронавірус любить холод

При цьому варто відзначити, що віруси найкраще почувають себе в прохолодному середовищі. Про це, крім іншого, свідчать спалахи коронавіруса серед робітників на бойнях, де зазвичай завжди холодно. У той же час у спеку віруси поширюються не так швидко, тому в теплу пору року число заражень падає.

Коли на вулиці стає холодно, люди все більше часу проводять в приміщенні, де повітря циркулює менш активно, ніж на вулиці. Це також може сприяти поширенню вірусу. У липні вчені представили докази того, що новий вірус передається через повітря не тільки з кашлем або нежиттю, як передбачалося раніше, але і з диханням — так званим аерозольним способом.

При диханні людини й при розмові в повітря виділяються крихітні аерозольні краплі діаметром менше п’яти мікрометрів. На відміну від більш великих крапель, цей аерозольний туман може залишатися в повітрі до трьох годин. Все це час містяться в ньому віруси залишаються заразними. І якщо заражений коронавірусом людина знаходиться в закритому приміщенні, він може інфікувати інших без прямого контакту і за дуже короткий час.

Ідеальні умови для поширення COVID-19 — це суха і холодна погода. У цьому випадку аерозольні краплі з вірусом можуть залишатися в повітрі набагато довше, ніж у теплі дні. Втім, це не означає, що в спеку від превентивних заходів можна відмовитися — навіть якщо до зими у північній півкулі ще далеко.