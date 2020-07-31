Біда і ганьба партії «Слуга народу» з чесними очима — експерт

Будь-який серйозний проект від «Слуг» — це такий собі танкер «Делфі»…

Почитав здоровенне інтерв’ю Олександра Корнієнка, який є номінальним керівником партії «Слуга народу». І там він міркував про успіхи, досягнення і видах на електоральний урожай на найближчих місцевих виборах.

Про це пише сьогодні ввечері у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

Ну не повинні бути такі люди в керівництві країною — ні інтелектуальних, ні моральних, ні професійним, ні по іншим критеріям!

Ви тільки вдумайтеся: Корнієнко вважає головним досягненням зеленої влади та зеленої партії те, що у нас «чесний президент»! Блін… Навіть якщо і так, але от яким боком країна від цього у виграші?!

Слабкий президент веде країну до катастрофи і робить це чесно.

Непрофесійний прем’єр чесно гробить національну економіку.

Глава президентського офісу з граничною чесністю укладає Україну під Росію (фашистська держава, країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18).

Скільки бід і дурниць можна накоїти з чесними очима. Особливо, коли в цю саму чесність не вірять навіть ті, хто її нам втюхує…

А ще Корнієнко сподівається, що «Слуга» буде формувати порядок денний після місцевих виборів. Це після того, як на тлі падіння рейтингу влади вона продовжила ідіотську децентралізацію, що вбиває місцеве самоврядування, із-за чого посварилася з впливовими мерами великих міст? І вони змушені демонструвати своїм територіальним громадам, що до витівок центру відношення не мають.

У мене враження, що будь-який серйозний проект від «Слуг» — це такий собі танкер «Делфі». Який з-за нетямущого управління обов’язково сяде на мілину, зняти його з мілини не вийде через недолугість, і він буде нескінченно лежати на боці, отруюючи людям життя.

Але дуже чесно!