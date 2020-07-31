«Укрнафту» визнали безхазяйної

«Нафтогаз України» через рік повертається до плану поділу нафтовидобувної компанії

«Успіхом для компанії «Укрнафта» з точки зору корпоративного управління є поділ активів на приватну частину і приватних акціонерів та державну частина державних акціонерів. Тому що я вважаю, що в Україні комбінація приватного капіталу та державного капіталу, як правило, не працює», – заявив днями голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

З одного боку, у цьому повідомленні немає нічого нового. Тому що представники «Нафтогазу», що володіє 50%+1 акція «Укрнафти», почали говорити про необхідність її поділу ще в серпні 2018 р. Саме тоді ця ідея і була вперше озвучена.

На фото – Ігор Коломойський

«Поділ «Укрнафти», яке ми пропонуємо, і переформатування структур «Нафтогазу» (мається на увазі створення дивізіонів всередині НАК – «ОЛІГАРХ») поєднуються. Ті шматки «Укрнафти», які є кандидатами на придбання «Нафтогазом України», можуть стати частиною цієї структури (створюються дивізіонів – «ОЛІГАРХ»)», – заявляв тоді перший керівник «Нафтогазу».

Таким чином, свіже виступ Коболєва сприймається як логічне продовження взятого ще два роки тому курсу на розлучення з Ігорем Коломойським, чия сторона володіє 43% акцій «Укрнафти». Але чи коректно таке сприйняття? Ні, тому що мова йде не про продовження розпочатого, а про повернення до ідеї, від якої її ж ініціатори де-факто відмовилися. Про це публічно заявляв Юрій Вітренко, який до недавнього часу обіймав посаду виконавчого директора «Нафтогазу».

«Стало очевидно, що поділ не вирішить всіх проблем. Є ще проблема «Укртатнафти». Це єдиний НПЗ в країні, тобто проблема вертикальної інтеграції. Плюс є проблема старих боргів за газ, який «Укрнафта» видобула, поставила в систему «Укртрансгазу» і не отримала за нього ні копійки. Зараз ідея поділу «Укрнафти» між її акціонерами вже неактуальна», – говорив влітку 2019-го Вітренко.

З «Нафтогазу» Юрій Вітренко пішов буквально на днях. Як відомо, цього звільненню передував затяжний конфлікт з Андрієм Коболевым, тому заяви останнього про вірності ідеї поділу «Укрнафти» між державним і приватним акціонерами можна було б вважати нічим іншим як продовженням «конфронтації поглядів» колись нерозлучного тандему.

На фото – Андрій Коболєв і Юрій Вітренко

Словом, це як раз той випадок, коли «у семи няньок дитя без ока», адже виглядає все так, ніби «Укрнафтою» займалися і Вітренко і Коболєв, а не вийшло ні у одного. Але застосувати таку інтерпретацію не дає одне питання: а яку політику щодо «Укрнафти» «Нафтогаз» проводив за останній рік (від моменту згаданої заяви Вітренко про відмову від ідеї поділу, до сьогоднішнього заяви Коболєва про вірність цій самій ідеї поділу)?

Прямої відповіді з цього приводу від «Нафтогазу» ви не отримаєте. Але не з причини вродженої скромності керівництва компанії, а тому що це той випадок, коли потрібно сперечатися з цифрами, а цього ще ніхто не навчився.

Як опротестовувати той факт, що на минулому аукціоні місяць тому «Укрнафта» реалізувала 261 тис. т нафти за 4243 грн/т, що більш ніж в два рази дешевше світових цін? Або як пояснити те, що «Укрнафта» продовжує продавати скраплений газ дешевше свого основного внутрішнього конкурента – державного «Укргазвидобування»? Свіжий такий приклад був зафіксований 17 липня, коли цей ресурс був реалізований за 15,9 тис грн/т, при тому, що УГД реалізувало його в той самий період за 17,2 тис грн/т.

В обох випадках коментувати складно не тільки за заниженою вартістю реалізації, через яку центр прибутку виводиться за межі бухгалтерії напівдержавній «Укрнафти». А й тому, що перенесення цього самого центру прибутку здійснюється в кишеню комерційних структур групи «Приват».

Незважаючи на ці факти, в «Нафтогазі України» не втомлювалися заявляти про те, що «Укрнафта» вже давно не працює на одного (міноритарної) акціонера, а враховує інтереси обох власників. У ці запевнення і тоді вірилося насилу. А зараз, коли фактично стало зрозуміло, що цілісної стратегії поведінки з «Укрнафтою» у «Нафтогазу» фактично не було, і очікувати якихось змін в економічній поведінці самої компанії чого.

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