Лікарі назвали перші симптоми раку

За словами лікарів, в якості основних ознак наявності захворювання можуть виступати незагойні виразки, кровотечі або кров’яні виділення, а також порушення травлення, труднощі в ковтанні, минаючий кашель. Крім цього, він також порадив звернути увагу на осиплість голосу, зміна зовнішнього вигляду родимок і бородавок, ущільнення в грудях, мошонці і інших місцях, зміна ритму дефекації і сечовипускання.

У разі, якщо людина виявила у себе будь-яку з перерахованих вище змін, лікарі радять звернутися за консультацією до терапевта, який, в свою чергу, повинен направити пацієнта до онколога або вузького спеціаліста.

При цьому всі в одни голос відмічають, що у виявлених на ранніх стадіях випадках захворювання є куди кращі прогнози по виживанню, ніж у “запущених” випадках.