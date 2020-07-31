Вартість золота вперше подолала рубіж в $2000

Ціна ф’ючерса на золото підскочила в п’ятницю вранці на 1,44% до $1995 за тройську унцію, свідчать дані американської біржі Comex.

При цьому максимальне значення в ході торгової сесії склало $2005,4, повідомляє РБК.

Таким чином, ціна на золото вперше в історії перевищила $2000 за унцію.

Сплеск динаміки в дорогоцінному металі стався на тлі публікації негативної статистики по економіці США.

Як нагадує начальник відділу економічного і галузевого аналізу ПСБ Євген Локтюхов, вчора вийшла «попередня оцінка реального ВВП США у 2-му кварталі, згідно з якою було зафіксовано зниження аннуализированного показника на 32,9% за квартал, причому дефлятор ВВП несподівано, вперше з 1949 року, виявився виразно негативним, склавши мінус 2,1%».

При цьому аналітики ITI Capital зазначають, що «основний спад споживання в США припав на ресторани, дозвілля і розваги і комерційні види спорту, попит спостерігався в основному в сегменті дисконтних магазинів і продуктів харчування». «Витрати бізнесу на програмне забезпечення, НДДКР, обладнання та конструкції знизилися на 27% рік до року. Скоротився обсяг експорту та імпорту. Держвидатки виросли через одноразових виплат населенню та додаткових посібників з безробіття», — йдеться в огляді експертів.

При цьому вони констатують, що подібна статистика не стала дивною «для економіки, в якій на сектор послуг припадає 79%». «Споживання впало на 35% рік до року за II квартал 2020 року. Спочатку статистика глибоко експертів в шок, але потім ринок заспокоївся, а нафта і акції відіграли частину падіння», — відзначають аналітики.

Що стосується золота, то експерт з фінансів CEX.IO Broker Олександр Янюк звертає увагу на падіння попиту на цей дорогоцінний метал «з боку банків» на 39%, хоча він «сильно виріс з боку пасивних інвестиційних фондів». «Це спекулятивний попит, який, швидше за все, вже вичерпався», — припускає аналітик.