В Закарпатье задержали обвиненного в смерти роженицы врача, который скрылся после оглашения приговора

В Закарпатской области полицейские разыскали врача, которого приговорили к году лишения свободы за ненадлежащее выполнение обязанностей, повлекшее смерть пациентки, однако он уклонялся от наказания.

Как сообщают в ГУНП в Закарпатской области, медика обнаружили в Хустской районной больнице.

«Из-за неудовлетворительного состояния здоровья врач находится под наблюдением медиков. Его охраняют полицейские. Как только состояние медика улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний», — отметили в полиции

Сообщается, что суд признал виновным врача в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей — умерла его пациентка-роженица. Помимо года заключения, медика еще обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей.