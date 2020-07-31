“Искупить кровью”: Филарет объяснил свое заявление о грешности референдума на Донбассе

Патриарх Филарет объяснил своё заявление 2016-го года о том, что население Донбасса согрешило голосованием референдуме, поэтому свою вину “должно искупить кровью”.

В интервью Telegram-каналу Pavlovsky News Филарет рассказал, что поддерживает политику Зеленского на Донбассе и выступает за “справедливый мир”.

Когда патриарха попросили прокомментировать высказывание про население Донбасса и “греховный референдум”, Филарет объяснил, что речь тогда шла в основном о русских людях, проживающих на неподконтрольных территориях: “Я сам с Донбасса и знаю точно, что там нет ни единого неукраинского села.

Это говорит о том, что Донбасс – украинская земля. А вот на шахтах, заводах, в городах там и россияне и другие национальности, потому что они поселились там, когда началась индустриализация Донбасса.

Поэтому они должны быть благодарны, что Украина их приняла. Мы будем рады, если россияне будут жить на этой земле с нами, как братья с братьями”, – отметил Филарет.