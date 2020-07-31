У США здійснили успішну пересадку легень пацієнтам, які перехворіли на коронавірус

У Сполучених Штатах здійснили успішну пересадку легень пацієнтам, які перехворіли на коронавірус.

Це 28-річна юристка Майра та 62-річний автомеханік Браян. Обоє вже дихають самотужки й навіть дали прес-конференцію. Коронавірус повністю знищив їхні дихальні органи.

Надії на одужання було мало, а родину дівчини навіть кликали попрощатися із нею. Єдиним шансом вижити, казали медики, була пересадка, але й це було надзвичайно ризиково, — пише УНІАН.

На щастя, усе минуло добре — органи прижилися. Нині Майра та Браян неймовірно вдячні за можливість дихати й жити.