Силы заканчиваются, – украинский врач о мучительной борьбе с COVID-19

Врач-эндокринолог из Закарпатской эндоклиники Яна Свердлюк рассказала о мучительной борьбе с коронавирусом (COVID-19).

Как написала она в Facebook, мир разделился на две точки зрения – «что COVID-19 существует и он опасен» и «что COVID – это всемирный заговор».

«Мы и рады бы уже, чтобы этот так называемый заговор закончился, но количество и тяжесть пациентов не уменьшается», – отметила врач.

По ее словам, молодой человек в кислородной маске, задыхаясь, спрашивает: «Я буду жить?»

«Слезы заливают маску и дыхания не хватает уже врачам… Он тоже не верил… Третья смена прошла, ничего не меняется… Силы реально заканчиваются…» – подчеркнула Свердлюк.

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Скрин Facebook