Ученые обнаружили дерево возрастом 110 миллионов лет

В Китае в провинции Чжэцзян ученые обнаружили новый вид вымершего хвойного дерева возрастом в 110 миллионов лет. В раскопках участвовали специалисты Накинского института геологии и палеонтологии, а также эксперты Академии геологических наук Китайской Народной Республики, пишет lenta.ua.

Новому виду присвоено название Brachyoxylon zhouii. Он не был известен науке до последнего времени. Китайские специалисты отметили, они уже провели ряд анализов, по результатам которых удалось определить, что дерево росло около 110 миллионов лет тому назад. Это было вечнозеленое растение, хвоя которого сохранялась зеленой на протяжении 15 лет. Также было установлено, что в далекие времена в регионе был засушливый либо тропический, либо субтропический климат.

Ученые продолжают изучать уникальную находку. Они считают, что полученная информация позволит им воссоздать среду обитания динозавров в ранний меловой период.