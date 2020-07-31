Бизнес раскритиковал законопроект о налогах для айтишников

Представители бизнеса выразили недовольство законопроектом нардепов «Слуга народа» и «Батькiвщина» № 3933 о внесении поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает установление особого налогообложения доходов в ІТ-сфере.

Представители ЕБА считают, что проект закона предусматривает переход на неудобные для ІТ-специалистов трудовые отношения по КЗоТ.

Авторы законопроекта предлагают снижение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 18 до 5% и единого социального взноса (ЕСВ) — с 22 до 5%. Также они хотят освободить айтишников от уплаты военного сбора в размере 1,5%.

ЕБА отметила, что по законопроекту к прибыли субъекта ІТ-отрасли применяют ставку налога на прибыль на уровне 9%.

Однако для того, чтобы ІТ-компания смогла платить налоги по новым правилам, ей необходимо на протяжении всех отчетных кварталов в году выполнять эти условия:

вести работу по 6 видам экономической деятельности и получать от них минимум 90% доходов;

не иметь налогового долга и статус банкрота;

иметь удельный вес расходов на выплаты работникам от 50%.

Пониженные ставки ЕСВ и НДФЛ будут возможны, если минимальный размер налога либо сбора с заработной платы больше налога или сбора по стандартной ставке с 5-кратного размера минимальной зарплаты. Следовательно, по проекту закона ЕСВ и НДФЛ по ставке 5% должны быть больше 5195 и 4250 гривен соответственно.

То есть, налоговые ставки могут быть снижены лишь тогда, когда заработная плата айтишника в месяц больше 3,743 тыс. дол.

ЕБА пожаловалась, что этот «порог» существенно выше среднего уровня зарплаты в ІТ-отрасли. Ассоциация подчеркнула, что за нарушение условий налогового обложения предусмотрен штраф в 200% начисленного налога.