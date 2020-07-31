В России заявили о готовности официально поставлять оружие в “ЛДНР”

Россия может задуматься о поставках оружия Донбассу в случае принятия в США закона о выделении $300 миллионов в год на военную помощь Украине.

Об этом со ссылкой на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова сообщает “Интерфакс”.

“Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – “ДНР” и “ЛНР”.

В таких условиях мы тоже имеем право поставлять оружие в эти “республики” официально”, – сказал он По его словам, если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны “может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия”.

“И закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие “ДНР” и “ЛНР”, – добавил Калашников.