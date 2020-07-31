Учебный год начнется 1 сентября по всей Украине: Какие правила должны соблюдать учащиеся и учителя

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год на всей территории страны начнется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице», – сказал он.

Главный санитарный врач Олег Ляшко добавил, что организовать обучение необходимо таким образом, чтобы дети не находились в школе одновременно с людьми, которые не задействованы в учебном процессе. А преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

«Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника», – рассказал он.

Кроме того, глава правительства отметил, что до 1 сентября в учебных заведениях должны быть завершены все ремонтные работы.

Также в Минздраве опубликовали постановление главного санврача о правилах обучения в школах и университетах на период карантина.

Согласно документу, перед началом уроков всем сотрудникам учреждения, школьникам и студентам должны проверить температуру. Тех, кто будет иметь более 37,2 или симптомы ОРВИ, в помещение допускать не будут.

Заходить в учебные учреждения и находиться в коридорах зданий можно будет только при наличии медицинской маски или респиратора. Преподаватели и учителя должны менять их каждые три часа.

Санврач рекомендует ответственным за организацию образовательного процесса проработать возможность обучения в разное время и использования аварийных выходов для уменьшения потока людей.

Отмечается, что родителей и других лиц в учреждения образования допускать не будут.

Что касается питания, то тут правила будут как в кафе и ресторанах — все работники должны быть в масках, а столы нужно расставить на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Запрещено питание по типу «шведского стола» или же самообслуживание.