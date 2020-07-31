Стало известно, когда отремонтируют трассу Мариуполь-Одесса

Ремонт трассы Мариуполь-Мелитополь-Одесса запланирован на 2021 год.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал губернатор Запорожской области Виталий Боговин.
“В текущем году по заказу Службы автомобильных дорог в Запорожской области, проводятся работы по изготовлению и утверждения проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск”, – пишет он.
На 2021 года запланирован капитальный ремонт на всей протяженности в пределах Запорожской области.
Напомним, что в 2019 году была отремонтирована дорога Мариуполь-Запорожье.