Стало известно, когда отремонтируют трассу Мариуполь-Одесса

Ремонт трассы Мариуполь-Мелитополь-Одесса запланирован на 2021 год.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал губернатор Запорожской области Виталий Боговин.

“В текущем году по заказу Службы автомобильных дорог в Запорожской области, проводятся работы по изготовлению и утверждения проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск”, – пишет он.

На 2021 года запланирован капитальный ремонт на всей протяженности в пределах Запорожской области.

Напомним, что в 2019 году была отремонтирована дорога Мариуполь-Запорожье.