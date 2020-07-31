Суркіс – футболістам: “Якщо з Луческу не вийде, то треба буде міняти вас усіх”

Нового головного тренера команді представив сам президент клубу Ігор Суркіс, почавши з поздоровлень на адресу ювіляра, який відзначив днями своє 75-річчя.

Від імені всієї команди її капітан Сергій Сидорчук вручив Луческу клубну футболку з 75-м номером на спині. Іменинник прийняв символічний подарунок, зазначивши, що найкращим подарунком для нього буде чемпіонство київського “Динамо” за підсумками сезону.

Зі свого боку Суркіс звернувся до гравців, висловивши повну довіру румунському фахівцеві. “Луческу хоче трофеїв. Але трофеїв не для себе, а перш за все для вас! Я вам представляю нового головного тренера. Ви всі його прекрасно знаєте.

Багато з вас пам’ятають, як цей тренер вас же і обігравав. А тепер він прийшов до нас, щоб обігравати вже тих, з ким він побудував систему, команду”, – наводить слова президента “Динамо” офіційний сайт “біло-синіх”. “Ми з ним багато говорили – система є, але тепер потрібна ваша воля, щоб ви працювали як слід у тренувальному процесі і втілювали цю роботу в результат на футбольному полі.

Вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді, напевно, потрібно буде міняти всіх вас. Успіхів вам і всього найкращого”, – завершив свій спіч Суркіс.