Жан-Клод Ван Дамм прилетел в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине

Компания Netflix снимает свой первый фильм в Украине. Это комедийный боевик с политическими интригами на государственном уровне The Last Mercenary. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, съемки уже стартовали. В Киев приехал исполнитель центральной роли, известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Также в фильме сыграет Албан Иванов. Основная часть съемок будет проходить в украинской столице, а также в Париже. Сюжет картины будет разворачиваться во Франции.

Также Ткаченко сообщил, что за съемочный процесс в Украине отвечают международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media. Продюсеры — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, оператор-постановщик — Тьерри Арбогаст. Съемки планируют завершить осенью.

«Интересно посмотреть, как Украина превратится во Францию. Ну, а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла», — написал Александр Ткаченко.