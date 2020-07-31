Полиция Виннитчины разыскала пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком

В Винницкой области полиция разыскала нетрезвого водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает областная полиция. Водителя, причастного к преступлению, полицейские задержали через полчаса дома. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, инспекторы идентифицировали марку и модель автомобиля беглеца.

27-летний местный житель, который руководил иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.