Повінь – зміна системи

Menu
Close

Полиция Виннитчины разыскала пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком

31.07.2020

В Винницкой области полиция разыскала нетрезвого водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает областная полиция. Водителя, причастного к преступлению, полицейские задержали через полчаса дома. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, инспекторы идентифицировали марку и модель автомобиля беглеца.

27-летний местный житель, который руководил иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

 

Читайте також:   У Фастові вбили пенсіонерку
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *