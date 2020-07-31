У КМДА показали, як евакуюють дорогі авто

У будні в столиці щодня евакуюють понад 200 автомобілів, припаркованих із порушеннями правил дорожнього руху. До того ж забирають автомобілі, не зважаючи на марку.

Це підкреслив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Він опублікував підбірку фотографій елітних авто, які відправилися на штрафмайданчик. Серед них спортивний McLaren, Audi, Lexus та BMW.

– Правила паркування в столиці – для всіх! Обраних немає і не буде, – наголосив Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, у Києві є багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху. Тільки муніципальних майданчиків для паркування працює більше тисячі.

Столичні водії можуть припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто.