Шутил о Кучме и спорил о войне: Кравчук дал интервью пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке, ведущей скандальной программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Об этом сообщает «24 канал».

Сегодня, 31 июля, в обеденное время Кравчук по видеосвязи дал «эксклюзивный» комментарий кремлевским пропагандистам в эфире «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Около 20 минут Кравчук спорил со Скабеевой чей Донбасс, и кто начал войну, а также шутил о своем предшественнике Леониде Кучме.

«Я старше его (Кучмы, — ред.). Но я знаю, что человек живет не по годам, а потому какой он есть и какие у него силы. Есть старые люди в 35 лет, они уже импотенты и ничего не стоят», — заявил Кравчук пропагандистке.

Также новый представитель Украины в ТКГ рассказывал «рупорам» Кремля о своей миссии и диалоге с террористами «ЛНР» и «ДНР». Более того, Кравчук даже успел пригласить Скабееву в Киев.