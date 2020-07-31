Повінь – зміна системи

Menu
Close

Пытавшийся прорваться из России в Украину контрабандист протаранил ФСБшников

31.07.2020

В пятницу, 31 июля, на границе РФ с Украиной в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали контрабандиста. Он пытался протаранить на автомобиле российских пограничников, прорываясь в Украину. Ранее через границу с Беларусью контрабандисты попытались ввезти в Украину рекордно крупную партию сигарет.

Как сообщают росСМИ, водитель хотел провезти через границу крупную товаров народного потребления. При задержании он не выполнил требования пограничного наряда об остановке и попытался уехать с территории РФ, направив автомобиль на наряд. Сотрудники пограничной службы ФСБ открыли огонь. Водитель задержан, он получил ранение бедра.

Читайте також:   Земельна реформа від Зе перетворюється на земельну контрибуцію на користь магнатів — політолог
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *