На Закарпатье мужчина избил 12-летнюю девочку, которая случайно въехала в его семью на велосипеде

В Закарпатской области 39-летний мужчина избил 12-летнюю девочку, которая на велосипеде въехала в него и его семью. Об этом в комментарии ТСН сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел 26 июля на территории курортного комплекса «Воеводино» в селе Турья Пасека Перечинского района. Девочка ехала на велосипеде и смотрела в телефон. В итоге она въехала в семью, которая шла по тротуару.

На записи с камер наблюдения видно, как школьница врезается в группу людей: женщину, мужчину с собакой и двух девочек. При этом велосипедистка сама упала на тротуар и ударилась об асфальт. Мужчина сердито откидает ее велосипед в сторону, после чего подходит к девочке и ударяет ее по лицу. Кроме того, он выхватил у нее телефон, разбил, а затем выбросил.

В полиции Закарпатья сообщили, что на место происшествия приезжала «скорая помощь». Ее госпитализировали. Мать школьницы написала заявление в полицию.

Местный активист Павел Павлов опубликовал в Сети видео с матерью девочки. Женщина сообщила, что у дочери диагностировали травмы головы. Кроме того, она находится в стрессовом состоянии.

«Мы отдыхали в воскресенье в «Воеводино», дочь каталась на велосипеде и упала. Неизвестное лицо ее побило, ударило ее по голове. Разбил он и телефон. Ребенок сейчас лежит с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У ребенка очень сильные головные боли, рвота. Главное – очень большой страх, ребенок закрылся», — рассказала женщина.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело и назначила ряд судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.