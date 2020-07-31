Євген Збінський: як стати мільйонером борючись з корупцією в податковій

Збінський Євген Федорович – колишній начальник управління внутрішньої безпеки підрозділів Офісу великих платників податків полковник податкової міліції, а на даний час – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Офісу великих платників податків.

В поданих деклараціях зазначає недостовірні дані.

Інформація відповідно до поданих Збінським Євгеном Федоровичем декларацій:

Квартира – інше право користування.

Загальна площа 42,9 м² (м.Київ), власник – Збінська Анастасія Олександрівна. Зазначена в щорічній декларації за 2016р., 2017р., та в декларації перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями 01.01.2019 – 30.01.2019), яка подана 30.01.2019р.

В декларації за 2018 р. не відображена. Взагалі не відображено об’єкти нерухомості, які перебувають у власності або на іншому праві користування, зокрема місце фактичного проживання.

Земельна ділянка — власність 100%, дата набуття права – 07.05.2015 р.

Загальна площа 1062 м² (Київська область), власник – Збінський Євген Федорович.

Зазначена в щорічній декларації за 2016р., 2017р.

В декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави (охоплює попередній рік – 2017), яка подана 06.12.2018р., та в декларації за 2018 р., зазначена дата набуття права – 14.04.2017р.

Грошові кошти

В щорічній декларації за 2016 р. зазначено залишок 270 000 грн.

В щорічній декларації за 2017 р. зазначено залишок 440 000 грн.

В щорічній декларації за 2018 р. зазначено залишок 700 000 грн.

В декларації перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями 01.01.2019 – 30.01.2019), яка подана 30.01.2019р. зазначено залишок 440 000 грн.

В Інших розділах, які відображають видатки, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає право власності, володіння чи користування, не відображено відповідної інформації на суму 260 000 грн.

*Довідково: отриманий дохід за 2016р. складає 147 789 грн., за 2017р. складає 322 773 грн., за 2018р. складає 446 863 грн. (з урахуванням нарахованих податків).

Транспортні засоби

В декларації перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями 01.01.2019-30.01.2019), яка подана 30.01.2019р. зазначено інше право користування автомобілем легковим VolkswagenTouareg (рік випуску 2013, власник – Скляренко Анжела Федорівна), дата набуття права 30.01.2019р.

В щорічній декларації за 2018р. (подана 11.03.2019р.) та декларації після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2018 р. (надана 11.03.2019р.) дата набуття права зазначена – 28.12.2018р.

В поданих деклараціях не зазначено інформацію про членів сім’ї

Відповідно встановленої інформації спільно проживає та пов’язаний спільним побутом із Збінською (Гулевською) Анастасією Олександрівною, з якою шлюб розірвано. Але до членів сім’ї відносяться будь-які особи, які спільно проживають, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Тобто, Збінська Анастасія Олександрівна є членом сім’ї, інформація про яку не внесена до декларацій за 2016 -2018 роки.

25.07.2015 Збінський Є.Ф. розлучився зі своєю дружиною – Збінською Анастасією Олександрівною (Гулевська), з якою перебував у шлюбі з 23.08.2007.

Обсяг доходів отриманих Збінською Анастасією Олександрівною як фізичною особою-підприємцем загалом складає 6 075 239 грн, а саме:

— за 2018 рік – 977 877 грн;

— за 2017 рік – 886 231 грн;

— за 2016 рік – 831 992 грн;

— за 2015 рік – 805 336 грн;

— за 2014 рік – 652 065 грн;

— за 2013 рік – 592 509 грн;

— за 2012 рік – 593 510 грн;

— за 2011 рік – 362 500 грн;

— за 2010 рік – 373 219 грн.

Також, Збінська Анастасія Олександрівна є засновником підприємства ТОВ «АЛС «Шарм» (код ЄДРПОУ 25467325), питома вага внеску до статутного фонду підприємства складає 50%.

ТОВ «АЛС «Шарм» за результатами фінансово-господарської діяльності було отримано чистого прибутку:

— 2018 році -2800 грн;

— 2017 році – 2700 грн;

— 2016 році – 2300 грн;

— 2015 році – 2100 грн.

Слід зазначити, що на початок 2015 року по підприємству наявні збитки за результатами діяльності у минулих періодах у розмірі 650,3 тис.грн. та протягом 2015 -2018р. доходи у вигляді дивідендів від участі в капіталі не виплачувались.

За час перебування у шлюбі з Євгеном Федоровичем пані Збінська А.О. стала власницею:

— однокімнатної житлової квартири № 28 площею 59,2 м² по вул. Костянтина Данькевича, 14, м. Києва (в липні 2013 року);

— трикімнатної житлової квартири № 21 площею 127,2 м² по вул. Ломоносова, 73Д, м. Києва (в жовтні 2013 року);

— машиномісця № 73 площею 14,9 м² у напівпідземному паркінгу житлового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 75 А ( в грудні 2013 року);

— однокімнатної житлової квартири № 195 площею 51,6 м² по вул. Олександра Мішуги, 8, м.Києва ( в грудні 2013 року);

На Збінській Анастасії Олександрівні зареєстровано на праві власності 3 автомобіля:

— HONDACR-V, дата реєстрації 2010р., рік випуску 2008;

— LEXUSRX 300, дата реєстрації 2010 р., рік випуску 2005;

— VolkswagenCC, дата реєстрації 2014 р., рік випуску 2013.

А також в серпні 2011 року внесла до статутного капіталу підприємства свого батька – ТОВ «АЛС «Шарм» (код ЄДРПОУ 25467325), 700 тис.грн. що склало 50% всього статутного капіталу.

Вартість набутого майна становить близько 13 млн.грн. і це лише станом на 2014 рік.

При цьому сама пані Збінська є лише фізичною особою-підприємцем, а її дохід від зайняття підприємницькою діяльністю та в результаті отримання дивідендів склав не більше 1 млн.грн.

Сам же Збінський Є.Ф. є власником лише земельної ділянки 1 площею 0,1062 га, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), розташованої по вул. Фестивальній, с.Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області. Без сумніву придбання нерухомості здійснено «виключно» за доходи держслужбовця. Право власності на вказану ділянку за Збінським Є.Ф. зареєстроване 12.04.2017. Цікавим є те, що власником земельної ділянки 3 площею 0,1003 га, яка розташована поряд (впритул) з ділянкою пана Збінського Є.Ф., по вул. Фестивальній, с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області є Збінська Анастасія Олександрівна, його нібито колишня дружина. Право власності на зазначену земельну ділянку за Збінською А.О. зареєстровано, як не дивно, також 12.04.2017 через декілька хвилин після реєстрації ділянки Збінського Є.Ф. одним і тим же нотаріусом Маковецьким Сергієм Леонідовичем. А чи не є дивним той факт, що особи, які розірвали майже два роки тому шлюб разом придбають нерухомість, та ще й поряд? Не погана інвестиція в майбутнє для сім’ї, якої нібито не існує.

Факт фіктивного розірвання шлюбу у 2015 році між Збінською А.О. та Збінським Є.Ф., не інакше як з метою приховування від декларування майна, придбаного за незаконно здобуті ним доходи, та зареєстрованого на дружину, підтверджується також тим, що останній до теперішнього часу декларує користування (проживає) квартирою у м. Києві, площею 42,9 м², яка належить Збінській А.О., та яка дивним чином з його декларації за 2018 рік зникла, а в 2019 році знову з’явилася.

Також Збінський Є.Ф. власного автотранспорту не має, проте продовжує користуватися автомобілем ToyotaLandCruiserPrado, який належить на праві власності Гулевському Олександру Кириловичу (батьку Збінської А.О.), автомобілем VolkswagenCC, власницею якого є Збінська А.О., а також дивним чином 28.12.2018 набув права користування автомобілем VolkswagenTouareg, власником якого є Скляренко Анжела Федорівна (Сестра). Будь-яке майно Збінської А.О. з моменту введення електронного декларування в декларації її чоловіка відсутнє.

Разом з тим, після оформлення фіктивного розлучення, що надало пану Збінському Є.Ф. права не відображати в своїх деклараціях інформацію про Збінську А.О. (його дружину) та приховувати від електронного декларування майно, придбане фактично ним за незаконно здобуті доходи на посаді державної служби, остання стала власницею:

— Однокімнатної квартири № 62 площею 56 м² по вул. Ломоносова, 71-З м. Києва (у листопаді 2015 року);

— Машиномісця № 92 площею 22,8 м² у житловому комплексі по вул. Ломоносова, 71 –Е м. Києва (у березні 2017 року);

— Квартири № 89 площею 75,9 м² у будинку 26 корпус 1, що на бульварі Французькому у м. Одеса, Одеської області (у серпні 2016 року);

— Земельної ділянки площею 0,1003 га, яка розташована по вул. Фестивальній, в с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області (у квітні 2017 року).

Вартість вищевказаного майна близько 6млн.грн.

В даному випадку варто наголосити, що відповідно до п.1 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації, зокрема, зазначаються відомості про прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади ( якщо така є) суб’єкта декларування.

В свою чергу варто звернути увагу на визначення поняття «члени сім’ї», викладене в ст.1 Закону України «Про запобігання корупції». Так, зокрема, вказаною нормою визначено, що члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Таким чином, членами сім’ї, окрім іншого, вважаються особи, які хоч і не перебувають в офіційному шлюбі, але проживають спільно, пов’язані побутом та мають взаємні права та обов’язки.

Враховуючи факти, зазначені вище, а саме: користування спільним житловим приміщенням та транспортними засобами, придбання одночасно та за попередньою змовою взаємопов’язаних земельних ділянок як інвестиції в майбутнє сім’ї, можна дійти висновку про існування фактичних сімейних взаємовідносин між Збінським Євгеном Федоровичем та Збінською Анастасією Олександрівною, та відповідно, оформлення фіктивного розлучення.

Таким чином, Збінським Євгеном Федоровичем, при заповнені та поданні декларації державного службовця про майновий стан порушено п.1 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», чим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Так, до сфери впливу сім’ї Гулевських (рідних Збінської Анастасії Олександрівни), головою якої є Гулевський Олександр Кирилович – видатний український кріобіолог, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, входить ряд підприємств, а саме:

— ТОВ «АЛС «Шарм» (код ЄДРПОУ 25467325), засновники Збінська Анастасія Олександрівна, Гулевський Олександр Кирилович (він же й директор), Гулевська Любов Олександрівна та ЛиповецькийМилан Олександрович;

— ТОВ «Хімпекс-Біо» (код ЄДРПОУ 37092851), засновники Гулевська Юлія Валентинівна, Гулевська Любов Олександрівна;

— ТОВ «БІОЛАР» (код ЄДРПОУ 38278716), засновник та директор – Гулевський Родіон Олександрович.

Обсяг доходів отриманих Гулевським Олександром Кириловичем як фізичною особою-підприємцем складають:

— 2018 рік – 333 730 грн;

— 2017 рік – 4 184 190 грн;

— 2016 рік – 612 058 грн;

— 2015 рік – 882 206 грн;

— 2014 рік – 1 328 785 грн;

— 2013 рік – 1 109 050 грн;

— 2012 рік – 407 091 грн;

— 2011 рік – 483 511 грн;

— 2010 рік – 437 274 грн.

Гулевський Олександр Кирилович також є засновником підприємства ТОВ «АЛС «Шарм» (код ЄДРПОУ 25467325), питома вага внеску до статутного фонду підприємства складає 20%. Протягом 2015-2018 р. доходів у вигляді дивідендів від участі в капіталі також не отримував.

При цьому наГулевському Олександру Кириловичу зареєстровано на праві власності 4 автомобіля:

— AUDIQ7, дата реєстрації 2014 р., рік випуску 2014;

— TOYOTALANDCRUISER 200, дата реєстрації 2012 р., рік випуску 2008;

— TOYOTALANDCRUISER 200, дата реєстрації 2014 р., рік випуску 2013;

— TOYOTALANDCRUISERPRADO, дата реєстрації 2010 р., рік випуску 2006.

Обсяг доходів отриманих Гулевською Любов Олександрівною як фізичною особою-підприємцем складають:

— 2018 рік – 924 387 грн;

— 2017 рік – 902 641 грн;

— 2016 рік – 897 231 грн;

— 2015 рік – 783 291 грн;

— 2014 рік – 878 516 грн;

— 2013 рік – 755 052 грн;

— 2012 рік – 706 212 грн;

— 2011 рік – 487 615 грн;

— 2010 рік – 489 417 грн.

Гулевська Любов Олександрівна також є засновником підприємства ТОВ «АЛС «Шарм» (код ЄДРПОУ 25467325), питома вага внеску до статутного фонду підприємства складає 20%. Протягом 2015-2018 р. доходів у вигляді дивідендів від участі в капіталі також не отримувала.

При цьому на Гулевській Любов Олександрівні зареєстровано на праві власності 4 автомобіля:

— LEXUSGX 460, дата реєстрації 2012 р., рік випуску 2012;

— MERCEDES-BENZ GLE 250D 4MATIC, дата реєстрації 2017р., рік випуску 2016;

— NISSANQASHQAI, дата реєстрації 2010р., рік випуску 2008;

— TOYOTARAV 4, дата реєстрації 2015 р., рік випуску 2015.

Збінська Вікторія Арнольдівна (мати) як фізична особа-підприємець припинила власну діяльність в 2010 році та відповідно доходів від підприємницької діяльності не отримувала.

Збінська Вікторія Арнольдівна також є засновником Ульянівського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01756881), питома вага внеску до статутного фонду підприємства складає 14,22%.

Ульянівське районне споживче товариство за результатами фінансово-господарської діяльності було отримано чистого прибутку в 2018 році – 34 700 грн., в 2017 році – 199 800 грн. В 2016 році підприємство спрацювало зі збитками у розмірі 65 300 грн., а в 2015 році взагалі не здійснювало діяльності.

За результатами діяльності у 2017 році підприємством були виплачені засновникам доходи у вигляді дивідендів від участі в капіталі у розмірі 202 900 грн., тобто Збінською Вікторією Арнольдівною отримано доходи у розмірі 28 852 грн

Всі вищезазначені підприємства зареєстровані та перебувають на податковому обліку в м. Харкові, звідки родом і сам пан Збінський, і його дружина та, відповідно, всі її рідні. Проте ТОВ «БІОЛАР» (код ЄДРПОУ 38278716) власником та директором якого є рідний брат Збінської Анастасії Олександрівни – Гулевський Р.О., при валовому прибутку за 2016 рік та за 2017 рік до 100 млн. грн. в рік, дивним чином у 2017 році, без наявності на те підстав, перейшло на податковий облік до Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС, боротьбу з корупцією в якому на центральному рівні здійснював Збінський Є.Ф., займаючи посаду начальника управління внутрішньої безпеки Офісу великих платників.

Значущим також є той факт, що ПП Фірма «Біотехнологія», правонаступником якої є ТОВ «БІОЛАР» та сам Гулевський Родіон Олександрович, як її керівник та власник, були фігурантами кримінальної справи щодо ухилення від сплати у 2011 році митних платежів на більш ніж півмільйона гривень в результаті імпорту на територію України медичних препаратів та сировини для їх виготовлення. Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ у Харківській області.

Враховуючи зазначене вище можна прийти до висновку про можливий факт зловживання Збінським Євгеном Федоровичем владою з метою одержання неправомірної вигоди як для себе, так і для вищевказаних юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, за що передбачена відповідальність ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Таким чином, резюмуючи вищевикладене в сукупності, очевидним є той факт, що Збінський Євген Федорович, будучи суб’єктом декларування, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», порушив вимоги п.1 ч.1 ст.46 вказаного Закону, шляхом не відображення в декларації інформації про членів сім’ї та їх майновий стан, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366-1 Кримінального кодексу України, а також є достатні підстави для притягнення до відповідальності згідно ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України за зловживання владою та службовим становищем.

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