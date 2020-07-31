Сын одиозной подельницы Януковича Засухи вошел в “Батькивщину” Киевской области и идет с ней на выборы

Сын четы экс-губернатора Киевщины и экс-народной депутатки Украины Анатолия и Татьяны Засухи Андрей пойдет на выборы в коллегиальный орган столичной области от партии “Батькивщина”.

Новый член команды Тимошенко известен в регионе не менее чем его родители – он глава Футбольной федерации области, активный бизнесмен и президент футбольного клуба “Колос “Ковалевка”. На родной для семьи Засух Васильковщине уверены, что в случае попадания в Киевоблсовет Андрея попытаются усадить в кресло спикера.

О появлении Андрея Засухи в команде бело-сердечных KV сообщил народный депутат, глава Киевской областной организации партии “ВО “Батькивщина” Константин Бондарев:

“Мы ведем переговоры в том числе и с Андреем Засухой. Он согласился быть членом нашей команды, и он не единственный, есть еще много людей, которые также решили к нам присоединиться. Я рассчитываю, что получится очень хороший результат. Однако все детали, в том числе кто пойдет под каким номером, мы сможем рассказать уже после конференции, которая должна состояться в сентябре.

Андрея Засуху мы считаем одной из сильных кандидатур, потому что Андрей уже многого добился и за считанные годы выбил свою футбольную команду “Колос Ковалевка” в Лигу Европы. Это одно из многих его достижений”, – рассказал Бондарев.

Как пишут в телеграм-канале “Вечерний Васильков”, экс-народный депутат Украины (VI созыв) Татьяна Засуха договорилась непосредственно с главой “ВО “Батькивщина” о выдвижении своего сына, Андрея Засухи, кандидатом от этой партии на главу Киевского областного совета на местных выборах.

“Со 100% уверенностью сообщаем, что Татьяна Засуха достигла личных договоренностей с Юлией Тимошенко, в результате которых ее сын Андрей Засуха возглавил Васильковскую “Батькивщину” и будет баллотироваться первым номером в Киевский областной совет на местных выборах-2020. Татьяна Засуха планирует по результатам выборов сделать сына председателем облсовета. Кандидатом на голову Васильковской ОТГ от “Батькивщины” и Засухи выдвинут Наталью Баласинович”, – говорится в сообщении.