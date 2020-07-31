Поліція допитала заручників луцького терориста

У справі теракту в Луцьку, який стався 21 липня, допитано понад 30 свідків, 16 потерпілих і призначено 30 експертиз.

Про це заявив начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик під час брифінгу.

“Зокрема, в кримінальному провадженні допитані 16 потерпілих, призначено 30 експертиз (вибухотехнічна, судово-балістична експертиза холодної зброї, автотоварознавча, лінгвістична і т.д.), допитані в якості свідків 33 людини, проведено ряд обшуків у місцях перебування підозрюваного”, – сказав Хитрик.

Ще він продемонстрував журналістам фотографії сувенірних купюр, які були вилучені у підозрюваного під час затримання – Кривош пропонував їх водієві автобуса в якості оплати за проїзд. На сьогодні досудове розслідування триває, перевіряють усі зв’язки підозрюваного, встановлюють походження зброї.