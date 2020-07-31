Пошуки “полтавського терориста” Скрипника тривають дев’ятий день: відпрацьовується кілька версій того, де він може переховуватися

Поліція продовжує пошуки Романа Скрипника, який дев’ятий день переховується від правоохоронців у Полтавській області.

Територію пошуків трохи змістили. Як інформує “РБК-Україна”, про це повідомив пресофіцер Полтавського обласного управління Національної поліції Роман Грішин.

Він уточнив, що пошуки все ще відбуваються на території Полтавщини, хоча початкова територія була відкорегована. “Пошуки не припинялися, вони тривають.

Можливо не в такій масштабній фазі. Зараз більше зроблено акцент на оперативну роботу і роботу з оперативною інформацією”, – повідомив Грішин. За його словами, наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій того, де може переховуватися Скрипник і що з ним могло трапитися. Грішин додав, що версія про самогубство Скрипника також не виключається.