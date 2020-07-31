Бывшего ликвидатора банка “Капитал” после растраты 14 млн гривен проверят психиатры

Бывшего ликвидатора ПАО «АКБ «Капитал» Александра Щадных, которого подозревают в ряде коррупционных преступлений, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщет 368.media со ссылкой на уголовное производство по ч.5 ст. 191, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст. 366 УК.

В ноябре 2015 года по решению Фонда гарантирования вкладов физлиц Щадных назначили ликвидатором банка. Расследование начали лето 2018 года, когда чиновника уже уволили с должности. Оказалось, что он нанес банку ущерб на 14,1 млн гривен.

В частности, Александр Щадных незаконно и без согласования с ФГВФЛ заключил договор с ООО «Морган Сейт» о предоставлении юридической помощи в судах по делам банка. За это фирма получила 250 тыс. гривен, хотя фактически сделку не выполнила.

В другом случае ликвидатор безосновательно снял ограничения с ипотечных объектов недвижимости, что сорвало выполнение кредитных договоров с ООО «Линей» и «Техстройинвест» на суммы в 60,2 тыс. долларов и 7 млн гривен соответственно. В июне 2020 года Александру Щадных вручили подозрение по ч.3 ст. 365-2 и ч.5 ст. 191 УК. Мужчину отправили домой под личное обязательство.

Однако уже спустя несколько дней выяснилось, что экс-ликвидатору необходимо проведение стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы в профильном центре.

Суд согласовал ее. Медики должны ответить на вопросы — болел ли Щадных каким-то психическим заболеванием во время совершения преступлений и мог ли отдавать отчет своим действиям; болеет ли он сейчас; доминирующее поведение; страдает ли он алкогольной или наркотической зависимостью.