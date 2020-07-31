Банки блокируют даже мелкие переводы украинцев: за что и как могут забрать деньги

В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать.

Банки блокируют даже маленькие переводы

Обязательно нужно проверять только те переводы, которые превышают 400 тыс. грн. Однако некоторые банки по-своему понимают требования и вводят более жесткий мониторинг. Например, в Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета.

Несколько дней назад они заблокировали перевод на 150 грн главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. В комментарии OBOZREVATEL экономист рассказывает: когда банки проверяют крупные переводы на сотни или хотя бы десятки тысяч гривен, это вполне понятная ситуация. Но когда проверяют и блокируют сумму в 150 грн, это вызывает вопросы.

«Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали», – говорит Дорошенко.

Есть риск, что те клиенты банков, которые не ждут, что на их карту придут средства и не знают точных сумм, могут вовсе потерять перевод, говорит глава Ассоциации поставщиков сетей. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся.

Монобанк блокирует счета facebook.com/people/Alexey-Doroshenko

Чтобы подтвердить перевод, банку нужно предоставить подтверждение легального дохода. В случае со 150 грн это может быть практически любой доход. А если бы заблокировали, к примеру, перевод на 40 тыс. грн, здесь нужно было бы еще доказать, что размер заработной платы позволяет переводить такие суммы.

«Мониторинг ужесточается по всему миру. Это приведет к тому, что действительно уклониться от налогооблажения будет сложно. Большинство компаний соглашаются, что нужно платить налоги. Но это как ножницы. Ножницы – вещь полезная. Вся одежда раскраивается с помощью ножниц, но если вы ножницами захотите кого-то убить, вы это сможете делать. Та же ситуация и с финансовым мониторингом. Хотите под кого-то подкопать, у вас есть 101 способ законно это сделать», – рассказывает Дорошенко.

Кредитный эксперт одного из крупных украинских банков на условиях анонимности рассказывает: на систему контроля и финансовый мониторинг приходится тратить огромные суммы. Чаще всего речь идет о специальном программном обеспечении, которое должно выявлять дробление операций, оценивать риски. Но мелким банкам куда выгоднее контролировать всех, избегая миллионных расходов на мониторинг.

«Блокировка мелких переводов – это скорее исключение. Если максимально ужесточить контроль для всех, может оказаться, что и клиентов у банка не останется. Многие банки уже давно практикуют при оценке рисков учитывание теневых доходов. Часто даже напрямую при анкетировании спрашивают: какой реальный доход? Люди зарабатывают в конвертах, депозиты открывают и официально безработные, у которых по бумагам нет ни копейки доходов», – рассказывает работник банка.

Банки и раньше злоупотребляли финансовым мониторингом, рассказывает OBOZREVATEL старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. За нарушение правил могут не просто заблокировать операцию, но и заморозить депозит и заблокировать деньги.

Правила ужесточают

Как пояснили в пресс-службе Министерства финансов, для выполнения закона о финансовом мониторинге недавно Кабмин обновил и принцип сбора информации. Он будет основываться на Системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита». Это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами.

Из разных государственных реестров будут собираться данные на всех украинцев. «Во исполнение требований закона от 6 декабря 2019 года № 361-ІХ о финансовом мониторинге (вступил в силу 28 апреля 2020) правительством утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе (ЕГИС) в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмывать деньги в таких условиях будет еще сложнее. Финансовый мониторинг может коснуться любого украинца. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об: