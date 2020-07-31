Министр финансов рассказал о госбюджете 2021 года

Государственный бюджет 2021 будет, «прежде всего, реалистичным» и стимулировать экономику. Об этом рассказал рассказал Министр финансов Сергей Марченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Так, министр рассказал, каким должен быть бюджет 2021 года: «Прежде всего реалистичным, он не только должен быть одобренным, но и реальным для выполнения. Например, относительно нынешнего бюджета — у нас с мая 100% выполнения бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля — мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета более 4 млрд грн. Все это является результатом проведенных нами изменений в фискальной системе государства: мы эффективно боремся с теневыми схемами и имеем дополнительные поступления в бюджет. Перед налоговыми и таможенными органами поставлена соответствующая задача по итогам года. Для нас это крайне необходимо, чтобы закрыть отставание в доходной части бюджета, которая нам осталась в наследство».

По словам Марченко, проект бюджета 2021 года будет иметь стимулирующий характер для экономики.

«Уже в 4 квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. В 2021 году ожидаются оживление экономической динамики. Это будет бюджет роста благосостояния граждан и экономики страны», — подчеркнул министр финансов.

Напомним, что Минфин готовит проект госбюджета-2021 на основе обновленного макропрогноза.