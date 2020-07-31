Смертность во Франции уменьшилась, несмотря на коронавирус

Количество смертей во Франции с 1 мая по 20 июля этого года оказалось ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Le Figaro.

Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, в этом году в стране за почти трехмесячный период скончались 123 тысячи человек, что на 3% ниже, чем в 2019 году. Этот показатель также на 1% ниже, чем в 2018 году. Эти данные подтверждают, что “с 1 мая мы не констатировали увеличения смертности во Франции”, указали в институте статистики.

Отмечается, что показатели смертности ниже по сравнению с предыдущим годом даже в регионе Иль-Де-Франс, который был сильно затронут пандемией коронавируса. Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тысяч случаев заболевания, около 30 тысяч заразившихся скончались.