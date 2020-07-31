«Намеренно создают условия для массовых заражений»: люди возмущены условиями обсервации в ОРДО

В социальной сети жители ОРДО жалуются на то, что члены НВФ не создают нормальных условий для пребывания в обсервации граждан, которые въехали в «республику» из Украины.

Пользователи отмечают, что тех, у кого выявили вирус перемещают в другие города ОРДО в такие больницы, где вообще нет условий для пребывания или лечения:

«Из Харцызска „зараженных“, ПЦР-положительных отправили вроде в Енакиево. Отзывы очень печальные о больнице в Харцызске, и не факт, что в Енакиево не будет хуже (.Симптомов никаких у них нет, настроение подавленное, ощущение, что их перемалывают ради непонятной галочки и статистики»

«В Еначке больница жесть. Родственник лежал там»

«Обшие палаты! Даже умудрились 2 семьи в одну палату положить.(это кто в Горловку попал) Вот-такая обсервация .»

Другие пользователи отмечают, что вообще «власти ДНР» вместо профилактики вируса делают все возможное, что число зараженных росло с каждым днем:

«Больница — то место, где проще всего заразиться. Во все мире твердят, почувсвовали недомогание, оставайтесь дома, свяжитесь с врачом, не подвергайте ни себя, ни окружающих опасности. Итолько в днр этого не хотят понимать. Намеренно создают условия для массовых заражений. А виновата, конечно же, Украина»

«Те люди, кто соглашаются на обсервацию вообще очень рискуют. По сути они добровольно идут в тюрьму где их могут заразить чем угодно, найти несуществующую болезнь или вообще отправить в психушку. Где-то выше я читала что кого-то уже признавали психически больным. И все это в угоду политических амбиций днр властей.

Лучше уж сутки потратить на переезд через РФ чем отдавать себя на эксперименты».