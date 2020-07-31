У Зеленского хотят разрешить украинцам выбирать, на какие новые праздники брать выходной

Офис президента Владимира Зеленского предлагает предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников. Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

По его словам, государственными могут стать следующие праздники: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Если указ будет принят, то работники будут иметь право требовать у своих работодателей выходной. При этом сам работник должен принадлежать той или иной религиозной конфессии.

Заместитель главы ОП добавил, что «философией этого документа является построение в Украине мультиконфесийного толерантного общества открытого типа».