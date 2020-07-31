«Укрзалізниця» відновлює соцвиплати працівникам

З 1 серпня «Укрзалізниця» відновлює всі передбачені соціальні виплати, які до цього були відтерміновані в часі у зв’язку з кризою, спричиненою коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також буде скасовано чотириденний робочий тиждень для працівників, яким залишилось до виходу на пенсію три та менше років, батьків-одинаків, які виховують неповнолітніх дітей. «Завдяки впровадженню антикризового плану, поступовому збільшенню обсягів перевезень вантажів, відновленню пасажирських перевезень ми отримали змогу скасувати ряд обмежень по соціальних виплатах для працівників компанії», – наголосив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Так, наприклад, працівники, які писатимуть заяву на відпустку, у серпні будуть отримувати допомогу на оздоровлення без відтермінування в часі. Інші соціальні виплати теж здійснюватимуться без відстрочки.

Відтерміновані соціальні виплати працівникам здійснюватимуться в декілька етапів та мають бути повністю виплачені до кінця цього року.