Умер режиссер «Полуночного экспресса» и «Стены» Алан Паркер

В Великобритании в возрасте 76 лет умер кинорежиссер Алан Паркер. Об этом со ссылкой на Британский киноинститут сообщает Variety.

Причины смерти Алана Паркера не уточняются. Известно, что в последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием.

Паркер родился в Лондоне 14 февраля 1944 года. В кино он пришел из рекламной индустрии, где работал копирайтером. Его кинокарьера началась с написания сценария для ленты «Мелоди». Также он снимал рекламу как режиссер и работал над телефильмами для BBC.

Среди наиболее известных его фильмов — «Полуночный экспресс», «Эвита», «Птаха», «Жизнь Дэвида Гейла», «Стена» на музыку Pink Floyd.

За «Птаху» в 1985 году Паркер получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Он дважды номинирован на «Оскар», три раза — на «Золотой глобус».

Паркер был одним из основателей Британской гильдии кинорежиссеров.