Отдыхающие устроили заплыв на матрасе по затопленным улицам Кирилловки

В минувшие выходные в Кирилловке бушевала непогода. Море штормило, а в небе разразилась гроза с сильнейшим ливнем. Улицы курортного поселка и базы отдыха на Федотовой косе оказались залиты водой. Спасатели до сих пор откачивают ее на особо проблемных участках.

Некоторые отдыхающие поспешили покинуть курорт, из-за чего на трассе образовались заторы. А вот те, кто не захотел прерывать отпуск, не прогадали – уже через два дня в Кирилловке море стихло и установилась прекрасная погода.

Что касается потопа, то это стало для некоторых дополнительным развлечением. Например, рядом с одной из баз отдыха был замечен мужчина, который катал ребенка на надувном матрасе прямо по улице. Судя по кадрам, снятым очевидцем, и девочке, и ее папе это доставляло немалое удовольствие.

Видео опубликовали в соцсети.