Украина пригласила Беларусь на заседание «Люблинского треугольника»

Беларусь может принять участие в заседании в качестве гостя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Кулеба рассказал о создании инициативы Украины, Литвы и Польши под названием «Люблинский треугольник».

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Кулеба пригласил Макея в Киев в качестве почетного гостя на предстоящую встречу министров «Люблинского треугольника».

«Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности», — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, министры обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в энергетической сфере. Обе страны, как рассказали в МИД, заинтересованы в использовании нефтепровода «Одесса-Броды» для диверсификации поставок нефти.

Также Кулеба поблагодарил белорусскую сторону за оперативную передачу списка задержанных бойцов частной военной компании «Вагнера».