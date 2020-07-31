Госэкоинспекция не рекомендует разрезать затонувший в Одессе танкер

Глава ведомства анонсировал разработку предложений «по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации танкера Delfi»

Государственная экологическая инспекция не рекомендует разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi. Это нанесет значительный урон экологии.

Об этом заявил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный в Facebook.

«От судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которое было на борту затонувшего танкера. Сейчас рассматривается вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море», — отметил он.

По его словам, потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года.

При этом, Малеваный анонсировал разработку предложений «по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации танкера Delfi».

«Надо быть готовыми к быстрой ликвидации возможных загрязнений, чтобы не допустить настоящую экологическую катастрофу», — объяснил он.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа «Дельфин» осенью прошлого года. Судовладелец долгое время отказывался проводить работы по поднятию судна с мели.