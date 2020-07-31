В Киеве водитель автобуса отказался везти пассажиров

Карантинные правила все более диссонируют с ежедневными потребностями киевлян. Водитель автобуса отказался везти пассажиров , мотивируя свои действия перегруженностью салона. О конфликтной ситуации сообщил пользователь фейсбука в паблике Троещина/Киев.

По данным автора поста конфликтная ситуация произошла между пассажирами и водителем автобуса №73. Данный автобус следует от улицы Милославская до станции метро Героев Днепра.

За нарушение карантинных правил водителям транспортных средств грозит штраф в размере 17 000 гривен (34 000 гривен за повторное нарушение).