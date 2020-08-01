«Идет расправа над людьми»: актер Гармаш написал открытое письмо после ухода из театра «Современник»

Российский 61-летний актер Сергей Гармаш ушел из театра «Современник», в котором служил с 1984 года. О своем решении он сообщил в открытом письме, направленном в чат сотрудников театра.

Строки послания приводит издание «Московский комсомолец»

Причиной ухода известный театральный и киноартист назвал «чудовищную ситуацию в театре» в связи с запуском кощунственного, по его мнению, проекта «Диалоги «Современника». Война и мир». В его рамках актеры обсуждают с коллегами Великую Отечественную войну и смежные темы

«Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены «Диалоги», посвященные юбилею Победы. Часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным», — написал Гармаш.

Он добавил, что не только его возмутил этот проект.

«Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким‑то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение. Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — высказался актер.

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — заявил Гармаш коллегам.