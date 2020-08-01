Новые iPhone не раньше октября: пандемия сорвала сроки выхода смартфона

Американская корпорация Apple планирует выпустить свои следующие iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Новая линейка появится в октябре этого года.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри, передает Bloomberg.

«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — заявил Маэстри.

При этом пока неизвестно, когда именно пройдет презентация гаджетов, однако по данным издания из-за эпидемии коронавируса мероприятие могут сдвинуть на несколько недель.