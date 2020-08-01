Участников судебного процесса, которых невозможно найти, будут уведомлять о заседании через сайт

После того, как 17 июля Верховная Рада обновила Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), изменился порядок вызова на судебное заседание участников процесса, местоположение которых неизвестно.

Об этом информирует пресс-служба Одесского апелляционного суда.

Так, согласно изменениям в кодексе, участники процесса, которых невозможно найти, уведомляются о проведении заседания через официальный сайт суда.

Сообщается, что в статье 175 ГПК установлен перечень сведений, которые должны содержаться в исковом заявлении. В частности, в исковом заявлении должны быть указаны место жительства или пребывания сторон и других участников дела.

Согласно ч. 6, 10 статьи 187 ГПК, в случае если ответчиком в исковом заявлении указано физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, суд не позднее двух дней со дня поступления искового заявления в суд обращается в соответствующий орган регистрации места пребывания и места жительства о предоставлении информации о зарегистрированном месте жительства (пребывания) такого физического лица.

В случае, если полученная судом информация не дает возможности установить зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства (пребывания) физического лица, суд решает вопрос об открытии производства по делу. Дальнейший вызов такого лица в качестве ответчика по делу осуществляется через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Согласно ч. 11 ст. 128 ГПК, ответчик, третье лицо, свидетель, зарегистрированное место жительства (пребывания), местонахождение или место работы которого неизвестно, а также заинтересованное лицо по делам о выдаче ограничительного предписания вызываются в суд через такое объявление. Оно должно быть размещено не позднее чем за десять дней, а в случае рассмотрения дела о выдаче ограничительного предписания — не позднее 24 часов до даты соответствующего судебного заседания.

В суде подчеркнули, что с опубликованием объявления о вызове лицо считается уведомленным о времени и месте рассмотрения дела.