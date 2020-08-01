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Участников судебного процесса, которых невозможно найти, будут уведомлять о заседании через сайт

01.08.2020

После того, как 17 июля Верховная Рада обновила Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), изменился порядок вызова на судебное заседание участников процесса, местоположение которых неизвестно.

Об этом информирует пресс-служба Одесского апелляционного суда.

Так, согласно изменениям в кодексе, участники процесса, которых невозможно найти, уведомляются о проведении заседания через официальный сайт суда.

Сообщается, что в статье 175 ГПК установлен перечень сведений, которые должны содержаться в исковом заявлении. В частности, в исковом заявлении должны быть указаны место жительства или пребывания сторон и других участников дела.

Согласно ч. 6, 10 статьи 187 ГПК, в случае если ответчиком в исковом заявлении указано физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, суд не позднее двух дней со дня поступления искового заявления в суд обращается в соответствующий орган регистрации места пребывания и места жительства о предоставлении информации о зарегистрированном месте жительства (пребывания) такого физического лица.

В случае, если полученная судом информация не дает возможности установить зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства (пребывания) физического лица, суд решает вопрос об открытии производства по делу. Дальнейший вызов такого лица в качестве ответчика по делу осуществляется через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Согласно ч. 11 ст. 128 ГПК, ответчик, третье лицо, свидетель, зарегистрированное место жительства (пребывания), местонахождение или место работы которого неизвестно, а также заинтересованное лицо по делам о выдаче ограничительного предписания вызываются в суд через такое объявление. Оно должно быть размещено не позднее чем за десять дней, а в случае рассмотрения дела о выдаче ограничительного предписания — не позднее 24 часов до даты соответствующего судебного заседания.

В суде подчеркнули, что с опубликованием объявления о вызове лицо считается уведомленным о времени и месте рассмотрения дела.

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