Шаман Габишев після виписки з психлікарні: «Мої слова про майбутню свободу були казкою»

Олександр Габишев, раніше називав себе шаманом-воїном і планував «похід на Москву» з езотерично-політичними цілями, після примусового лікування в психіатричному диспансері Якутська відмовився від усіх попередніх планів.

Як повідомив він в інтерв’ю, яке публікує «Нова газета», знаходження в психдиспансері далося йому нелегко: «важко, дуже… Це далеко не пансіонат, не санаторій. Жахливо здорового перебувати серед хворих!»

Відповідаючи на питання, чи відбудеться «похід на Москву», він сказав: «З загоном, як раніше було задумано, ні, не відбудеться. Я вирішив виконати свою давню мрію — кругосвітня подорож. Де пішки, де на попутках, де ще як-небудь. Це станеться, коли я оформлю все, як належить, за законом, з дозволу влади». Протягом інтерв’ю він ще раз повторив, що піде у навколосвітню подорож, але тільки «коли влада дадуть зелене світло».

Інтерв’юер зазначила, що Габишев говорив «дуже сумним тоном» про своє ставлення до можливості заборони на виїзд: «Часи змінюються, і зараз час змін. Я готовий до всього».

Журналістка нагадала Олександру, що ще в травні він говорив про свободу і про те, що через два місяці ми станемо вільні. «Знаєте, це були мої фантазії, можна сказати, казки. Тому не варто звертати на них уваги», — відповів якутянин. За словами Габишева, він не мав на увазі протести в Хабаровську: «Просто не вмію передбачати майбутнє».

Своїх колишніх соратників Олександр закликав «зайнятися облаштуванням свого особистого життя» і відійти від політики.

Він повідомив, що в найближчий місяць або півтора не буде ні з ким спілкуватися. Габишев хоче «виправити документи, влаштуватися на роботу, зробити зуби і т. д.»

«І, до речі, я ніколи не називав себе шаманом. Це вже людський поголос мене так охрестила: раз якут, значить, шаман…» — додав Олександр. Свої походи він тепер називає «прогулянками».

Він сказав, що після лікування у психдиспансері «змирився»: «Розумієте, я віруюча людина, хрещена, православний. Коли була жива дружина, ми були воцерковленими людьми».

Колишні свої ідеї він сьогодні називає «галюцинаціями», «фантазій» і «казками», які не слід сприймати серйозно. Тепер колишній шаман слухає «Маяк» і йому подобається ведучий Сергій Стіллавін.

У той же час на закінчення інтерв’ю, відповідаючи на питання про традиційному для Росії самодержавстві, Габишев сказав: «Часи змінюються, і сьогодні ситуація змінилася так, що не може бути повернення до минулого, коли правителі були диктаторами і тоталітаризм існував. Світ став іншим».