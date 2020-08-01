Александр Пономарев сильно поправился: как выглядит украинский певец сейчас

Украинский певец набрал лишние кило. Впрочем, это не помешало ему присоединиться к грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости.

24 августа Александр Пономарев подарит телезрителям на телеканале “Украина!” свои хиты «Я люблю тебе» и «Найкраща». Киевляне и гости столицы не стеснялись танцевать под его зажигательные песни прямо посреди Контрактовой площади.

Александр Пономарев

Сам артист также признался, что любит спонтанность и неожиданность. Где будет отмечать День Независимости Украины, как и где проведет летний отдых – пока не знает.

«В этом году планирую отдыхать только в Украине. На море еще не был. Хотелось бы поехать, но не скажу, что есть какие-то планы. Мне достаточно и нашего Днепра», – рассказал Александр Пономарев.

Александр Пономарев

Карантин, говорит артист, внес правки в его жизнь. В частности, пришлось перенести концерты. А еще, как и многие другие, за время самоизоляции он набрал лишний вес: «Где-то 2-3 килограмма. Но костюмы пока сходятся», – признался певец.

Выступление Александра Пономарева зрители смогут увидеть в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» 24 августа на канале «Украина».