Економіка США рекордно обвалилася

Реальний ВВП США за підсумками II кварталу 2020 року впав на 32,9% в річному зіставленні, випливає з даних Бюро економічного аналізу при Міністерстві торгівлі США.

Це рекордне падіння американського ВВП за квартал з 1947 року, коли уряд США почав збирати таку статистику, повідомляє РБК.

Попередній антирекорд датується I кварталом 1958 року, коли економіка скоротилася на 10% в перерахунку на річні темпи, тобто нинішній показник перевищив його більш ніж втричі.

У січні—березні поточного року ВВП США знизився на 5%, а в IV кварталі 2019 року зростання американської економіки сягав 2,4%, зазначає РИА «Новости».

За показником вдарило скорочення витрат споживачів і компаній, які постраждали із-за пандемії коронавирусной інфекції COVID-19, вказує Lenta.ru.

Як вважає головний економіст Wrightson ICAP Лу Крендалл, реальний ВВП за півріччя впав на 11%. Таким чином, п’ятирічний зростання американської економіки повністю обнулений, країна опиниться в ситуації 2014 року.

Тим часом число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 25 липня, зросла з переглянутого показника попереднього тижня на 12 тис. до 1,434 млн, свідчать оприлюднені сьогодні дані Мінпраці країни.

Таким чином, це вже другий зростання показника після 15 тижнів зниження з весняного рекордного значення — на початку квітня відомство повідомило про стрибок числа заявок на що завершився 28 березня тижня до 6,87 млн, нагадує ПРАЙМ.

Загальне ж число одержують допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 18 липня, збільшилася на 867 тис. з переглянутого показника попереднього тижня, до 17,018 млн осіб. Показник передувала тижня був переглянутий до 16,151 млн осіб з 16,197 млн.

Напередодні, після дводенного засідання, що Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла процентну ставку по федеральних кредитних коштів (federal funds rate) в діапазоні від 0% до 0,25% річних.

«Спалах коронавіруса викликає величезні людські та економічні труднощі в Сполучених Штатах і в усьому світі», — цитує «Фінмаркет» заява комітету з відкритих ринків ФРС (FOMC).

У документі наголошується, що економічна активність в США, а також зайнятість, дещо збільшилися в останні місяці після різкого спаду, проте як і раніше залишаються нижче рівнів, фіксували до пандемії коронавіруса.

Більше того, пізніше на прес-конференції глава американського Центробанку Джером Пауелл нарікав, що прискорився темпи зростання захворюваності COVID-19 у США ускладнюють відновлення економіки після масштабного спаду, зазначеного раніше в цьому році. За його словами, економіці країни буде потрібно більше допомоги, як від Федрезерву, так і від Конгресу.