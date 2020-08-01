Нафта подешевшала до вечора п’ятниці

На торгах у п’ятницю, 31 липня, котирування нафти еталонних марок демонстрували зростання, однак на даний момент подешевшали. Тим не менш, Brent і WTI можуть завершити цей тиждень в плюсі.

Про це свідчать дані порталу Investing.

Так, сьогодні вранці на лондонській біржі ICE Futures вересневі ф’ючерси на нафту Brent досягли ціни в $43,78 за барель. Проте вже до 19:32 за Києвом котирування опустилися до $43,17, що на $0,08 (0,18%) нижче показника закриття попередньої сесії. За підсумками цього тижня ціна Brent може продемонструвати зростання четвертий тиждень поспіль.

Ф’ючерси на нафту WTI сьогодні вранці подорожчали до $40,48 за барель. До 19:32 котирування на цей бренд опустилися до $39,81. Це на $0,11 (0,28%) менше попереднього закриття. WTI може завершити третій тиждень поспіль в плюсі на тлі відновлення котирувань після різкого падіння у квітні.

Тим часом учасники ринку побоюються зниження попиту на паливо на тлі зростання захворюваності коронавирусной інфекцією в світі. Країни ОПЕК+ з серпня можуть збільшити видобуток приблизно на 2 млн барелів на добу на тлі запланованого пом’якшення обмежень, введених раніше в цьому році.

За словами старшого ринкового аналітика Price Futures Group Філа Флінна, побоювання з приводу попиту посилилися після публікації останніх статистичних даних, що відображають масштаби економічного збитку, заподіяного пандемією Covid-19.

Економіка США в другому кварталі 2020 року впала на 32,9% в перерахунку на річні темпи, йдеться в попередньому звіті міністерства торгівлі США. Це рекордне падіння за час публікації подібної інформації, яка почалася практично відразу після Другої світової війни.

Між тим аналітики в середньому прогнозували більш значний спад: респонденти Trading Economics передбачали скорочення на 34,1%, при цьому опитані The Wall Street Journal очікували зниження на 34,6%.

Сьогодні були також опубліковані квартальні результати американських нафтогазових компаній Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. і Chevron Corp. (SPB: CVX), при цьому обидві компанії отримали чистий збиток.

Exxon завершила зі збитками другий квартал поспіль на тлі зниження доходів від видобутку з-за падіння цін на нафту і газ і ослаблення попиту на паливо у зв’язку з карантинними обмеженнями. Chevron Corp. зафіксувала чистий збиток у другому кварталі 2020 року із-за великих списань, а також скорочення видобутку в умовах пандемії коронавирусной інфекції.