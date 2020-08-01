Жінка віддала сережки за телефон з додатком «Дий будинку КПВВ «Станиця Луганська»

У КПВВ «Станиця Луганська» шахрай переконав мандрівницю віддати за телефон з додатком «Дий будинку» сережки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

«Прикордонники допомогли мандрівниці повернути сережки, які її переконали віддати за телефон з додатком «Дий будинку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вона обміняла їх на смартфон з додатком «Дий будинку КПВВ «Станиця Луганська».

Повідомляється, що обурена мандрівниця запідозрила прикордонників у шахрайській схемі.

«Охоронці кордону не лише довели свою невинність, але і у КПВВ вони знайшли «міняйла», 23-річного жителя Луганська», — наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що останній, під час бесіди, виявив бажання повернути жінці сережки.