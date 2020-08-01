Чистий збиток “Укрексімбанку” за півроку склав 1,92 млрд

Чистий збиток державного Укрексімбанку за підсумками січня-червня 2020 року склав 1,92 млрд грн проти 862,15 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2019 року.

Чистий прибуток за другий квартал 2020 року склала 156,88 млн грн, що втричі менше, ніж за відповідний період минулого року (466,83 млн грн), повідомляється в опублікованому звіті банку.

Скорочення прибутку в першому півріччі було обумовлено збільшенням витрат на резерви під очікувані кредитні збитки у 2,6 рази до аналогічного періоду 2019 року — до 1,34 млрд грн, а також збитками від курсових різниць у розмірі 3,13 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток від курсових різниць склав 1,46 млрд грн, уточнили в банку.

Чисті процентні доходи банку за півроку склали 509,47 млн грн, а чисті комісійні — 259,24 млн грн, що відповідно в 1,6 рази і на 18,9% менше, ніж за січень-червень-2019.

Активи Укрексімбанку за перше півріччя зросли на 13,7% – до 159,6 млрд грн, у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти — на 5,7%, до 35,37 млрд грн, тоді як кредити клієнтам скоротилися на 1% – до 52,84 млрд грн.

Зобов’язання банку за цей період збільшилися на 16,2% – до 152,67 млрд грн, зокрема, кошти клієнтів — на 20,6%, до 93,04 млрд грн.

Власний капітал Укрексімбанку за підсумками січня-червня 2020 року зменшився на 22,2% – до 6,93 млрд грн, статутний капітал залишився незмінним (38,73 млрд грн).

За даними НБУ, на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк займав 3-е місце (220,7 млрд грн) серед 75 українських банків.