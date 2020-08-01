У мережу потрапили нові відео з побитим «слугою» Одарченко

У мережу потрапили нові відеозаписи з нардепом від «Слуги народу» Андрієм Одарченко із Залізного Порту (Херсонська область), де його вдарили по обличчю.

Кадри опублікував у Telegram-каналі журналіст і телеведучий Тарас Березовець. «Людина виглядає на відео нетверезим, що підтверджує реакція інших відпочиваючих», – написав він.

Як чути на відео, вони кричали нардепу «Ганьба» і висловлювали невдоволення владою. Сам же Одарченко розповідав про «аферистів, які хочуть, щоб було так, як раніше» і вів себе досить імпульсивно. Також йому кричали: «Дай усім грошей, ти депутат».

В результаті під ті ж крики «Ганьба» Одарченко з іншим чоловіком в білій футболці, ймовірно, його знайомим, прогнали з пляжу.