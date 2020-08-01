Корисна каша, яка ефективно уповільнює старіння

Збалансована низькокалорійна дієта з “правильними” рослинними продуктами допомагає поліпшити виробництво білка сиртуїну 1 (SIRT1), який здатний збільшити тривалість життя.

Вчені прийшли до висновку, що включення в раціон гречки підвищує рівень SIRT1. В ході експерименту біологи додали 30% гречки в раціон піддослідних щурів і вивчили вплив продукту на їх здоров’я.

– Результати показали, що дієта, котра включає гречану крупу має так званий ефект обмеження калорійності, так як в цій крупі міститься велика кількість неперетравлюваної клітковини. При додаванні в раціон гречки збільшується виробництво SIRT1, – пояснив автор дослідження Шубра Панде.

Подібний вплив на організм можуть надавати і інші рослинні продукти, наприклад, овочі, фрукти і горіхи.

Відомо також, що гречка – одна з небагатьох круп, яка містить холін, вітамін групи в, необхідний для роботи нервової системи. Є дослідження, що показують, що гречка, завдяки високій концентрації флавоноїдів, навіть знижує ризик виникнення раку. Ці речовини перешкоджають розмноженню злоякісних клітин.

Якщо включити гречку в свій основний раціон, це посприяє схудненню. Гречана крупа забезпечує організм білками, і відчуття голоду виникає не так швидко. Відомо, що ця каша без солі і цукру відмінно підходить для розвантажувальних днів.